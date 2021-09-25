Опитування: більшість німців заявили, що не сумуватимуть за Меркель

Трохи більше половини німців заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера.

Про це свідчать результати опитування інституту Civey, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Так, 52% опитаних заявили, що не сумуватимуть за канцлеркою.

Ще 38% респондентів кажуть, що їм бракуватиме Ангели Меркель на посту канцлера.

Решта учасників опитування не визначилися з відповіддю.

Як відомо, в неділю у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.

Ангела Меркель після виборів і формування нової коаліції піде з посади канцлера після 16 років керівництва німецьким урядом.

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта.

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.