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Немецкие правопопулисты AfD победили в двух федеральных землях

Понедельник, 27 сентября 2021, 07:45

Немецкие правопопулисты "Альтернатива для Германии" AfD стали победителями выборов в двух федеральных землях - Саксонии, и, впервые, в Тюрингии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По предварительным данным после завершения подсчета голосов, AfD в Тюрингии - где она находится под наблюдением Офиса защиты Конституции из-за крайне-правых тенденций в своих рядах - набрала 24% голосов. Почти не отстали социал-демократы - SPD в Тюрингии получила 23,4% голосов. ХДС оказались на третьем месте с 16,9%, а Левые, которых представляет премьер этой федеральной земли - на четвертом с 11,4%.

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Явка избирателей была такой же, как на предыдущих выборах в 2017 году - 74,9%.

В Саксонии AfD получила 24,6% - лучший результат по всей Германии. SPD пришла второй с 19,3%. На третьем месте с небольшим отрывом оказалась ХДС - 17,2%. Свободная демократическая партия FDP набрала 11%, Левые - 9,3%, Зеленые - 8,6.

Подробнее об идейных позициях партии - в статье Триумф радикалов: с какими идеями немецкие ультраправые идут в Бундестаг.

Напомним, в целом по всей стране по предварительным результатам победу одерживают социал-демократы во главе с Олафом Шольцем, а партия Меркель "Христианско-демократический союз" оказалась на втором месте.

Эти результаты выборов, сформированные по состоянию на 5.30 часов утра 27 сентября (по киевскому времени) формально еще не "окончательными", однако не должны существенно измениться - данные поступили из всех 299 округов.

О возможных последствиях выборов читайте в материале "Какой будет Германия после Меркель" или смотрите в видеоформате на нашем YouTube-канале.

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