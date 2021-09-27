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Посольству відомо про лише одного українця, затриманого біля берегів Нідерландів - МЗС

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Понеділок, 27 вересня 2021, 11:45

Посольство України у Нідерландах на зв’язку з правоохоронцями Нідерландів і стежить за справою українця-капітана яхти, якого запідозрили у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що 17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України-капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів, та повідомив, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. 

Прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування. 

"Посольство України в Нідерландах взаємодіє із нідерландськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у суботу 25 вересня у Нідерландах повідомили, що на борту яхти затримали двох українців та 11 громадян Албанії, яким вони ймовірно допомагали потрапити у Британію.

Водночас, є повідомлення і про схожий інцидент 17 вересня - тоді затримали вітрильник з українським капітаном і сімома громадянами Албанії.  

Олег Ніколенко уточнив, що поліція повідомила українському посольству лише про одного громадянина України і затримання сталося 17 вересня.

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Нідерланди МЗС
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