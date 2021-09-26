Біля берегів Нідерландів затримали двох українців за підозрою в перевезенні нелегалів

Поблизу берегів Нідерландів поліція і митники затримали яхту з капітанами-українцями, на борту якої виявили 11 мігрантів з Албанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW/dpa.

Затримання відбулося 25 вересня, біля міста Оуддорп у провінції Зеландія. Яхта прямувала до берегів Британії. Прикордонна поліція запідозрила обох капітанів судна у контрабанді людей.

In samenwerking met @Kustwacht_nl, @Politie_Rdam en @Douane is vannacht een zeiljacht op zee thv Ouddorp onderschept waarop 11 Albanezen verstopt zaten. Onze recherche doet verder onderzoek, de 2 schippers uit Oekraïne zijn aangehouden voor mensensmokkel. pic.twitter.com/txIXv1IB6T — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) September 25, 2021

"Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - заявив речник поліції інформагенції ANP.

Як відомо, останніми місяцями до Британії через Ла-Манш намагається потрапити все більше нелегальних мігрантів, попри те, що маршрут небезпечний для життя. Регулярно надходять повідомлення про порятунок чергової групи людей.

Нещодавно у Британії заявили, що розвертатимуть назад до Франції човни з мігрантами, яким все ж вдається наблизитись до берегів.