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Біля берегів Нідерландів затримали двох українців за підозрою в перевезенні нелегалів

Неділя, 26 вересня 2021, 10:29

Поблизу берегів Нідерландів поліція і митники затримали яхту з капітанами-українцями, на борту якої виявили 11 мігрантів з Албанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW/dpa. 

Затримання відбулося 25 вересня, біля міста Оуддорп у провінції Зеландія. Яхта прямувала до берегів Британії. Прикордонна поліція запідозрила обох капітанів судна у контрабанді людей. 

"Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - заявив речник поліції інформагенції ANP.

Як відомо, останніми місяцями до Британії через Ла-Манш намагається потрапити все більше нелегальних мігрантів, попри те, що маршрут небезпечний для життя. Регулярно надходять повідомлення про порятунок чергової групи людей. 

Нещодавно у Британії заявили, що розвертатимуть назад до Франції човни з мігрантами, яким все ж вдається наблизитись до берегів.

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Нідерланди
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