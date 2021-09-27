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Посольству известно только об одном украинце, задержанном у берегов Нидерландов - МИД

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Понедельник, 27 сентября 2021, 11:45

Посольство Украины в Нидерландах на связи с правоохранительными органами Нидерландов и следит за делом украинца - капитана яхты, которого заподозрили в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он подтвердил, что 17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов, и сообщил, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

"Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина", - отметил Олег Николенко.

Напомним, в субботу 25 сентября во Нидерландах сообщили, что на борту яхты задержали двух украинцев и 11 граждан Албании, которым они вероятно помогали попасть в Великобританию. Как следует из сообщения, яхту перехватили вечером 24 сентября.

В то же время, есть сообщение и о похожем инциденте 17 сентября - тогда задержали парусное судно с капитаном-украинцем и семерыми гражданами Албании. 

Олег Николенко уточнил, что полиция сообщила украинскому посольству только об одном гражданине Украины и, по информации посольства, задержание произошло 17 сентября.

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Нидерланды МИД
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