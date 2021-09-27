У парламент Німеччини вперше пройшли "зелені" трансгендерні жінки

У німецькому Бундестазі за підсумком виборів у неділю 27 вересня вперше засідатимуть жінки-трансгендери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Обидві майбутні депутатки, Тесса Ганзерер і Ніке Славік, які є представницями партії "Зелених", увійшли в історію, ставши першими трансгендерними жінками у Бундестазі.

"Це історична перемога для "Зелених", але також і для транс-руху і для всієї квір-спільноти", - сказала агентству 44-річна Ганзерер. За її словами, результат голосування став символом відкритого і толерантного суспільства.

Ганзерер була обрана до місцевого парламенту Баварії у 2013 році. Вона ставить за мету спростити процедуру затвердження зміни статі в документах, що засвідчують особу.

Ганзерер, яка має двох синів, також хоче законодавчих змін, які дозволили б матерям-лесбійкам всиновлювати дітей.

27-річна Славік назвала результат голосування неймовірним. Вона потрапила до парламенту у списку кандидатів від "Зелених" в західній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Нагадаємо, "Зелені" зайняли третє місце на виборах 27 вересня із 14,8% голосів виборців. Найімовірніше вони увійдуть до урядової коаліції.

Читайте детальніше: Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року