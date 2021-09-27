Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори цього року

Історичні вибори в Німеччині завершилися.

Незалежно від того, кого офіційно оголосять переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції і уряду, можна з певністю сказати: Німеччина стане іншою. Адже 16 років канцлерства залізної фрау Ангели Меркель відходять в історію.

І хоча кольори урядової коаліції не будуть незвичними, про них вже не раз говорилося, стиль керівництва країни зміниться.

Які ж несподіванки принесли з собою недільні вибори?

Повернення СДПН

Виборчу кампанію в Німеччині навряд чи можна було назвати нудною хоча б через те, що її лідери не лишалися весь час однаковими.

Зокрема, в останні тижні опитування все частіше стали демонструвати перевагу Соціал-демократичної партії (СДПН) над консерваторами Ангели Меркель.

Незначний розрив між партіями, в межах соціологічної похибки, зберігся до останнього дня кампанії. Тому не стали несподіванкою і дані перших екзит-полів, за якими соціал-демократи незначною мірою випередили християнських демократів.

Звісно, розрив між двома лідерами перегонів незначний, і остаточні результати можуть бути дещо іншими.

Але однозначно можна сказати, що вибори стали переможними для СДПН.

Партія, яка на попередніх виборах отримала історично найгірший результат, яка ще кілька місяців тому мала 15% рейтингу, змогла відвоювати голоси і навіть обійти свого "заклятого" партнера по коаліції.

Одразу після оголошення перших екзит-полів у Віллі-Брандт-Хаусі, де зібралися есдеки, запанувала святкова атмосфера.

"СДПН повернулася!" - заявив соратникам генеральний секретар партії Ларс Клінгбейль.

"Ми попереду, ми вийшли на перше місце. Олаф Шольц (кандидат СДПН у канцлери – ред.) має стати канцлером" – сказав він пізніше в ефірі німецького телебачення.

Сам Шольц теж не приховував тріумфального настрою, заявляючи про "величезний успіх" своєї партії.

"Це точно буде довга виборча ніч. Але зрозуміло також те, що багато виборців довірились СДПН, тому що хочуть змін в уряді. А також тому, що хочуть, щоб наступним канцлером цієї країни був Олаф Шольц" - заявив політик, який є віцеканцлером у чинному уряді Німеччини.

Довга виборча ніч могла хіба що зміцнити його амбіції, адже результати голосування підтвердили тріумф соціал-демократів і історично низький результат їх суперників.

Провал блоку Меркель

Що ще можна сказати однозначно про результат минулих виборів так це те, що вони стали провальними для правлячого блоку ХДС-ХСС.

Консерватори втратили істотну кількість своїх виборців. Згідно з аналізом телеканалу ARD, майже 1,4 мільйони німців змінили свої симпатії на користь СДПН. Ще близько 900 тисяч мігрували до Зелених, 340 тисяч – віддали голоси за Вільну демократичну партію.

І не в останню чергу "заслуга" у цьому – у кандидата блоку в канцлери Арміна Лашета, який так і не зміг завоювати щирі симпатії виборців власної партії, ще й оскандалився своїм недоречним сміхом під час звернення федерального президента до постраждалих від катастрофічної повені у липні, після чого рейтинги ХДС поповзли вниз.

Що й казати – навіть у власному окрузі Лашета результат ХДС, згідно з першими даними, був на 5 пунктів нижчий ніж на виборах 2017 року, партія була третьою після СДПН і Зелених.

Найгірший результат з 1949 року отримала і сестринська до ХДС партія - баварський Християнський соціальний союз.

Незважаючи на історично низький результат блоку, його кандидату не бракує самовпевненості.

"Ми не можемо бути задоволені результатом" - сказав Лашет у короткому зверненні після оголошення екзит-полів, але одразу заявив, що зробить все для формування уряду під керівництвом ХДС-ХСС.

При цьому він окреслив своє бачення майбутньої коаліції з Зеленими і Вільною демократичною партією. Сам Лашет заявив про бажання бути канцлером, який "поєднує протилежності".

Прорив "Зелених", схожий на поразку

Третьою на виборах стала партія "Союз90/Зелені", якій перші екзит-поли дали 14,5-15%.

Для неї це найкращий результат з 2009 року, коли Зелені отримали 10,7% голосів. І цей результат значно кращий за той, який партія мала на попередніх виборах 2017 року (8,9%).

Однак Зелені точно розраховували на більше.

Партія, яка обіцяла не допустити запуску "Північного потоку-2", на початку літа тимчасово стала лідером опитувань, але потім почалося падіння її рейтингів до позицій, при яких канцлерство стало виглядати недосяжним.

"Ми хотіли більшого. Ми цього не досягли через власні помилки на початку кампанії, через мої помилки" - визнала кандидатка в канцлери від Зелених Анналена Бербок, яку під час кампанії ловили на плагіаті і звинувачували в некомпетентності.

"Цього разу виявилося недостатньо, але у партії є місія на майбутнє. Німеччині потрібен новий старт і орієнтований на клімат уряд" - додала вона.

Втім третє місце робить із політичної сили Бербок серйозного гравця в коаліційних переговорах і ця партія може стати "творцем канцлера".

І враховуючи той факт, що варіант "великої коаліції" за участі консерваторів і соціал-демократів наразі не розглядається, уряд без Зелених виглядає неможливим.

Співголова Зелених Роберт Габек вже заявив, що відкритий як до коаліції з ХДС-ХСС, так і до коаліції з СДПН.

"Ми хочемо врядувати" - сказав він, зазначивши, що для нього важливо, щоб уряд знаходив правильні відповіді на актуальні питання.

Стабільні Вільні демократи

Четвертою силою, яка також має всі шанси увійти до керівної коаліції, стала Вільна демократична партія, лідер якої Крістіан Лінднер нещодавно висловився проти вступу України до НАТО.

У порівнянні з минулими виборами партія практично не наростила підтримку і за прогнозами отримує менше 12% голосів.

Однак про бажання коаліції з нею вже оголосили лідери партій, які зайняли перші три сходинки.

Втім Лінднер вже чітко окреслив свої симпатії, заявивши про спільність з Зеленими.

"Спільного між Зеленими та ВДП є те, що вони обидві - з різних точок зору - виступили проти статусу-кво великої коаліції. Партії великої коаліції не перемогли в цілому порівняно з минулими виборами", - сказав він.

Перемовини з Вільними демократами підтримав і співголова Зелених Роберт Габек.

"Якщо ми зробимо протилежне 2017-му, то з цього щось може вийти" - сказав він, посилаючись на невдалий досвід коаліційних переговорів після попередніх парламентських виборів.

Втрати з "проросійських" флангів

Ультраправа, популістська "Альтернатива для Німеччини", яка на виборах 2017 року тріумфально прийшла третьою, цього разу лише п’ята.

Хоча у відсотковому вираженні партія втратила небагато і за прогнозами набирає до 10,5%.

Аліс Вайдель, топ кандидатка АдН, заявила, що "незважаючи на всі пророцтва краху", її партія не вилетіла з Бундестагу, а "досягла стабільного результату".

Натомість певною несподіванкою виборів став вкрай низький результат лівих Die Linke, які балансують на грані п’ятивідсоткового прохідного бар’єра.

"Відстій, з якого боку не глянеш. Катастрофічний результат. Я навіть не думав, що все буде настільки погано" - не приховує емоцій лідер парламентської групи лівих у Бундестазі Ян Кьорте.

У будь-якому випадку, провальний результат лівих фактично унеможливлює небезпечний для України варіант їх коаліції з соціал-демократами і об’єднання проросійських позицій.

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася.

Нинішні партнери по коаліції включилися у боротьбу за підтримку Зелених і Вільних демократів, які у свою чергу отримали змогу ставити власні умови.

Не виключено, що переговори затягнуться, як це було після попередніх виборів, коли новий уряд розпочав роботу тільки в березні наступного року, а перед тим зазнавали провалу кілька варіантів коаліцій. Поринаймні зараз партії ставлять за мету домовитися до Різдва.

Однак вже зараз зрозуміло, що явно проросійські сили не матимуть сильних позицій в майбутньому уряді Німеччини і навіть більш м’яких у своєму ставленні до РФ соціал-демократів будуть урівноважувати менш приязні до Путіна коаліційні партнери.

І це можна вважати доброю новиною для України.

Автор: Іванна Костіна,

"Європейська правда"