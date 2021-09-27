Польща заявила про провокації на кордоні з боку білоруських силовиків

У Варшаві заявляють про численні провокаційні інциденти з боку білоруських силовиків на кордоні, спрямовані, зокрема, на польських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Дійшло до низки провокаційних інцидентів із залученням офіцерів білоруських служб у формі та спроб масового порушення цілісності нашого кордону. Ми маємо справу з дуже серйозним явищем", - сказав голова міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Він підкреслив, що це не "рух біженців", а "масова нелегальна міграція", викликана політичними причинами.

"Люди, які намагаються перетнути наш кордон, жодним чином не знаходяться під загрозою знищення в Білорусі. Вони проживають там легально і фактично запрошені режимом Лукашенка і використовуються ним як зброя та боєприпаси з політичних причин", - підкреслив Камінський.

Він повідомив, що з серпня польські служби зафіксували 9400 спроб незаконного перетину кордону, і 8200 з них вдалося запобігти.

Міністр повідомив, що польсько-білоруський кордон зараз охороняють близько 4000 офіцерів прикордонної служби, а також близько 600 поліцейських. Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак своєю чергою сказав, що прикордонників щодня підтримують 2,5 тисячі солдатів, і ця кількість може бути збільшена "за необхідності".

Блащак також сказав, що польських солдатів провокують білоруські чиновники.

"Робляться постріли у повітря, зброя спрямована на польських солдатів, кидаються петарди, зброя перезаряджається, щоб польські солдати бачили це", - повідомив він.

Камінський зазначив, що пропонуватиме продовження надзвичайного стану в прикордонних районах ще на 60 днів.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть кількох мігрантів на білорусько-польському кордоні.

З 2 вересня у прикордонних районах Польщі діє надзвичайний стан, його дія поширюється на 138 міст. Після завершення початкового 30-денного терміну дію надзвичайного стану очікувано продовжать. Також триває спорудження паркану з колючого дроту.