Польша заявила о провокации на границе со стороны белорусских силовиков

В Варшаве заявляют о многочисленных провокационных инцидентах со стороны белорусских силовиков на границе, направленных, в частности, против польских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Дошло до ряда провокационных инцидентов с привлечением офицеров белорусских служб в форме и попыток массового нарушения целостности нашей границы. Мы имеем дело с очень серьезным явлением", - сказал глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Он подчеркнул, что это не "движение беженцев", а "массовая нелегальная миграция", вызванная политическими причинами.

"Люди, которые пытаются пересечь нашу границу, никоим образом не находятся под угрозой уничтожения в Беларуси. Они проживают там легально и фактически приглашены режимом Лукашенко и используются им как оружие и боеприпасы по политическим причинам", - подчеркнул Каминский.

Он сообщил, что с августа польские службы зафиксировали 9400 попыток незаконного пересечения границы, и 8200 из них удалось предотвратить.

Министр сообщил, что польско-белорусскую границу сейчас охраняют около 4000 офицеров пограничной службы, а также около 600 полицейских. Глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак, в свою очередь, сказал, что пограничников ежедневно поддерживают 2,5 тысячи солдат, и это количество может быть увеличено "при необходимости".

Блащак также сказал, что польских солдат провоцируют белорусские чиновники.

"Делаются выстрелы в воздух, оружие направлено на польских солдат, бросаются петарды, оружие перезаряжается, чтобы польские солдаты видели это", - сообщил он.

Каминский отметил, что будет предлагать продление чрезвычайного положения в приграничных районах еще на 60 дней.

Напомним, ранее сообщалось о смерти нескольких мигрантов на белорусско-польской границе.

Со 2 сентября в приграничных районах Польши действует чрезвычайное положение, его действие распространяется на 138 городов. После завершения начального 30-дневного срока действие чрезвычайного положения ожидаемо продлят. Также продолжается строительство забора из колючей проволоки.