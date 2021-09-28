Вибух у житловому будинку в Гетеборзі: 23 постраждалих

Потужний вибух стався у багатоквартирному будинку в центрі шведського міста Гетеборг у вівторок вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Вибух стався близько 5 години ранку в одній з квартир багатоповерхового будинку в районі Аннедал. Почалася пожежа, яка розповсюдилася на сусідні приміщення. Що саме вибухнуло, поки невідомо.

Медичні служби повідомили, що 23 людини госпіталізовано. Три жінки похилого віку серйозно поранені.

В результаті вибуху пошкоджені кілька квартир і сходові клітки трьох поверхів. На місці працюють близько п’ятнадцяти пожежних підрозділів.

З постраждалого будинку та сусідніх будівель евакуйовані від 100 до 200 осіб. Поліція розпочала попереднє розслідування.