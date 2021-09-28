Взрыв в жилом доме в Гетеборге: 23 пострадавших
Вторник, 28 сентября 2021, 10:25
Мощный взрыв произошел в многоквартирном доме в центре шведского города Гетеборг во вторник утром.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.
Взрыв произошел утром около 5:00 в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения. Что именно взорвалось, пока неизвестно.
Медицинские службы сообщили, что 23 человека госпитализированы. Три пожилые женщины серьезно ранены.
В результате взрыва повреждены несколько квартир и лестничные клетки трех этажей. На месте работают около пятнадцати пожарных подразделений.
Из пострадавшего дома и соседних зданий эвакуированы от 100 до 200 человек. Полиция начала предварительное расследование.
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