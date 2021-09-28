Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Румунії новий максимум випадків COVID-19, країна друга з кінця в ЄС за темпами вакцинації

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:27

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Румунії за останні 24 години зросла до рекордно високого рівня - 11 049.

Про це свідчать офіційні урядові дані, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mediafax.

Серед нових випадків зафіксовано 182 випадки повторного інфікування у людей, які вперше перехворіли у термін понад 180 днів.

За останню добу також підтверджено 208 смертей, пов'язаних з коронавірусом.

У лікарнях перебувають 11 431 осіб, з яких 1267 госпіталізовані до відділень інтенсивної терапії.

У Румунії другий найнижчий рівень вакцинації в Європейському Союзі, менше тільки у Болгарії У країні повністю вакциновані лише трохи більше третини дорослого населення..

Близько 40% медичного персоналу не були вакциновані, і уряд розглядає можливість введення цифрового COVID-паспорта для них.

Загалом пандемія забрала життя 36 658 людей. Столиця Бухарест та інші міста готуються до обмежень.

Нагадаємо, Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua

Статті

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди

Війна регуляторів: чому Україна втратила баланс між захистом ринку та споживача

Як знайти баланс між інтересами споживача і захистом нацвиробника? Для ЄС це питання давно вирішене. Але для України це – нерозв'язна проблема.
28 вересня 2021 — Олена Омельченко, Ольга Самойленко, "Ілляшев та Партнери"

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда