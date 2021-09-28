У Румунії новий максимум випадків COVID-19, країна друга з кінця в ЄС за темпами вакцинації

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Румунії за останні 24 години зросла до рекордно високого рівня - 11 049.

Про це свідчать офіційні урядові дані, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Mediafax.

Серед нових випадків зафіксовано 182 випадки повторного інфікування у людей, які вперше перехворіли у термін понад 180 днів.

За останню добу також підтверджено 208 смертей, пов'язаних з коронавірусом.

У лікарнях перебувають 11 431 осіб, з яких 1267 госпіталізовані до відділень інтенсивної терапії.

У Румунії другий найнижчий рівень вакцинації в Європейському Союзі, менше тільки у Болгарії У країні повністю вакциновані лише трохи більше третини дорослого населення..

Близько 40% медичного персоналу не були вакциновані, і уряд розглядає можливість введення цифрового COVID-паспорта для них.

Загалом пандемія забрала життя 36 658 людей. Столиця Бухарест та інші міста готуються до обмежень.

Нагадаємо, Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.