В Румынии новый максимум случаев COVID-19, страна вторая с конца в ЕС по темпам вакцинации

Количество новых случаев заражения коронавируса в Румынии за последние 24 часа выросла до рекордно высокого уровня - 11 049.

Об этом свидетельствуют официальные правительственные данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Среди новых случаев зафиксировано 182 случая повторного инфицирования у людей, которые впервые переболели в срок более 180 дней.

За последние сутки также подтверждено 208 смертей, связанных с коронавирусом.

В больницах находятся 11 431 человек, из которых 1267 госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

В Румынии второй самый низкий уровень вакцинации в Европейском Союзе, меньше только в Болгарии. В стране полностью вакцинированы всего чуть больше трети взрослого населения.

Около 40% медицинского персонала не были вакцинированы, и правительство рассматривает возможность введения цифрового COVID-паспорта для них.

В целом пандемия унесла жизни 36 658 человек. Столица Бухарест и другие города готовятся к ограничениям.

Напомним, Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинцев, прибывающих в страну.