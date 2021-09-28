Саакашвілі опублікував свій квиток до Грузії, прем'єр пригрозив йому в'язницею

Експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі опублікував у соцмережах фото свого квитка назад до Грузії в день місцевих виборів; прем’єр Іраклій Гарібашвілі нагадав, що після повернення на нього чекає в’язниця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Civil.ge.

Саакашвілі опублікував квиток на своїй сторінці у Facebook 27 вересня на 2 жовтня, таким чином підтверджуючи свої наміри, озвучені ще на початку місяця. Він сказав, що "не має особистих амбіцій" і не претендує на якісь посади, але хоче взяти участь у "порятунку Грузії".

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі у свою чергу звинуватив Саакашвілі у спробах дестабілізації та пообіцяв йому негайний арешт.

"Щойно (Саакашвілі) ступить на нашу землю, він буде затриманий і доправлений у в'язницю... Ніхто на світі не може завадити виконанню закону. Ті, хто спробує - опиняться у в’язниці. Ми гарантуємо це ім’ям закону і держави… Саакашвілі засуджений, він зробив невиправні помилки і завдав великої шкоди країні", - цитує Гарібашвілі "Новости-Грузия".

Він також висловив сумнів, що захищати експрезидента вийде значна кількість людей.

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.