Кулеба: Україна "відгрібає" за заяви приватної особи Саакашвілі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після чергового виклику українського посла до міністерства закордонних справ Грузії у зв’язку з висловлюваннями Саакашвілі заявив, що Україні доводиться "відгрібати" через заяви приватної особи.

Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, ситуація довкола Саакашвілі викликає жаль, бо "громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів".

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"Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс в чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна розуміє "чутливу ситуацію" в Грузії напередодні виборів і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.

"Розраховуємо на стабілізацію стосунків та усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами", - сказав Кулеба.

"Позиція МЗС максимально чітка: пан Саакашвілі є приватною особою і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - додав міністр.

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Нагадаємо, через заяви Саакашвілі між Україною та Грузією час від часу виникає напруга.

10 липня МЗС Грузії викликало на розмову посла України Ігоря Долгова через те, що Саакашвілі назвав чинну владу Грузії "нелегітимною".

У червні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані викликав українського посла Ігоря Долгова після заяв Саакашвілі про те, що він "не збирається спокійно дивитися на руйнування і остаточне знищення Грузії".

У травні Грузія викликала свого посла до Тбілісі для консультацій у зв’язку з призначенням Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ при президенті України.