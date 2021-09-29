У Норвегії сформують уряд меншості після невдалих переговорів щодо коаліції

Переможці виборів у Норвегії відмовилися від спроби сформувати уряд більшості після того, як Соціалістична партія вийшла з переговорів, що, ймовірно, призведе до формування уряду меншості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти отримали більшість місць на парламентських виборах у Норвегії 13 вересня, але не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства в ході попередніх переговорів цього тижня.

"Ми не віримо, що зможемо знайти політичну платформу ... для проведення достатньо агресивної кліматичної політики", - заявив лідер соціалістів Аудун Лісбаккен, пояснюючи рішення своєї партії.

Лідер лейбористів Йонас Гар Стьоре, який, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром Норвегії, стверджував, що уряд більшості забезпечить максимальний ступінь передбачуваності для країни. "Я сподівався на інший результат", - сказав він журналістам.

Уряди меншості є звичним явищем в Норвегії, і чинний прем'єр Ерна Солберг керувала країною в таких умовах протягом більшої частини свого восьмирічного правління.

Солберг заявила, що піде у відставку, як тільки Стьоре буде готовий до приходу до влади, при цьому середина жовтня розглядається як найбільш ймовірний час для передачі влади.

Лейбористи тепер стоять перед вибором керувати самостійно або спільно з Центристською партією, але Стьоре відмовився сказати, який варіант він вважає за краще.

У будь-якому випадку новий уряд буде змушений вести переговори в парламенті щодо будь-яких поданих ним пропозицій, в тому числі щодо бюджетних видатків.

Соціалістична партія хоче припинити всі пошуки нових ресурсів, що прискорить занепад нафтової промисловості, але лейбористи і центристи відкинули цю позицію.

Лейбористи побоюються потенційної втрати робочих місць через припинення видобутку нафти і виступають за політику заохочення передачі різних інженерних технологій від видобутку нафти до поновлюваних джерел енергії.