Вибори у Норвегії: Ерна Солберг визнала поразку, уряд сформує Робітнича партія 

У парламентських виборах у Норвегії перемогу здобула Робітнича партія та отримала можливість сформувати уряд - після восьмирічного правління консервативної прем'єрки Ерни Солберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Після підрахунку 99% голосів Робітнича партія Йонаса Гара Стьоре набрала 24,6%, тоді як консерватори Ерни Солберг - 20,5%. Соцопитування перед виборами давали сигнал, що після них ймовірно відбудеться зміна уряду.

Пізно увечері в понеділок прем’єрка визнала свою поразку, не чекаючи повного завершення підрахунку.

"Я вітаю Йонаса Гара Стьоре з тим, що він - як зараз виглядає - отримав явну більшість для зміни уряду", - сказала вона. Прем’єрка додала, що пишається досягненнями її партії за останні 8 років при владі.

"Ми старанно попрацювали і нарешті можемо сказати: ми це зробили", - заявив у свою чергу Стьоре, виступаючи перед прихильниками.

Він зазначив, що поки цифри вказують на міцну більшість для лівоцентристського альянсу - з Робітничної, Центристської партії та лівих соціалістів. Разом вони отримують 89 мандатів у парламенті - з необхідних для більшості 85. Всього у законодавчому органі Норвегії 169 місць.

Стьоре зазначив, що вважає такий склад "планом А", але запрошує до переговорів інші зацікавлені політсили.

Результати Робітничої партії дещо "просіли" порівняно з виборами 2017 року - тоді вони становили на 1% більше. У той же час, консерватори втратили майже 5%: на попередніх виборах вони отримали 25%. Тож і минулого разу консерватори набрали не найбільше голосів, але після місяців перемовин Ерна Солберг змогла сформувати правоцентристський уряд і залишитися прем’єркою.

Центристська партія отримала 13,6%, посівши третю сходинку. На близько 2% від них відстає права популістська Прогресивна партія.

Якщо варіант коаліції, озвучений як "план А" не складеться, Стьоре може запросити до перемовин дрібніші партії - "Зелених", які отримали 3,8% голосів, та Червону партію, що має 4,7%.

У той же час, для скандинавських країн не є рідкісною ситуацією формування уряду меншості - така ситуація зараз у Данії та Норвегії. Ерна Солберг з початку 2020 року також була прем’єркою при уряді меншості - після того, як праві популісти вийшли з коаліції.

Крок Норвегії "вліво" позначає більше наближення її політичної ситуації до своїх скандинавських сусідів.

Стьоре раніше був міністром закордонних справ в уряді Єнса Столтенберга - нинішнього генсека НАТО, який тоді був прем’єром Норвегії від Робітничої партії.