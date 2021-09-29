В Норвегии сформируют правительство меньшинства после неудачных переговоров о коалиции

Победители выборов в Норвегии отказались от попытки сформировать правительство большинства после того, как Социалистическая партия вышла из переговоров, что, вероятно, приведет к формированию правительства меньшинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров на этой неделе.

"Мы не верим, что сможем найти политическую платформу... для проведения достаточно агрессивной климатической политики", - заявил лидер социалистов Аудуна Лисбаккен, объясняя решение своей партии.

Лидер лейбористов Йонас Гар Стере, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром Норвегии, утверждал, что правительство большинства обеспечит максимальную степень предсказуемости для страны. "Я надеялся на другой результат", - сказал он журналистам.

Правительство меньшинства является обычным явлением в Норвегии, и действующий премьер Эрна Солберг руководила страной в таких условиях в течение большей части своего восьмилетнего правления.

Солберг заявила, что уйдет в отставку, как только Стере будет готов к приходу к власти, при этом середина октября рассматривается как наиболее вероятное время для передачи власти.

Лейбористы теперь стоят перед выбором: управлять ли самостоятельно или совместно с Центристской партией, но Стере отказался сказать, какой вариант он предпочитает.

В любом случае новое правительство будет вынужден вести переговоры в парламенте по любым представленных им предложений, в том числе по бюджетным расходам.

Социалистическая партия хочет прекратить все поиски новых ресурсов, ускорит упадок нефтяной промышленности, но лейбористы и центристы отвергли эту позицию.

Лейбористы опасаются потенциальной потери рабочих мест из-за прекращения добычи нефти и выступают за политику поощрения передачи различных инженерных технологий от добычи нефти к возобновляемым источникам энергии.