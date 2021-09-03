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У Грузії новий антирекорд смертності від COVID-19 за добу з початку пандемії

П'ятниця, 3 вересня 2021, 11:02

За останні 24 години в Грузії від наслідків COVID-19 померли 86 осіб і це найбільший показник за весь період пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия онлайн".

Попередній антирекорд був встановлений напередодні - до ранку 2 вересня стало відомо ще про 81 померлого від коронавірусу. В цілому від інфекції в Грузії померли 7649 осіб.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Грузії зросло за добу на 3034, до 559 943.

Дані отримані на підставі проведення 36,4 тисячі тестів. Таким чином, показник виявлення за добу склав 8,34%, за останні два тижні - 9,72%, а за останній тиждень - 8,98%.

Одужали 3952 людини, їх загальна кількість зросла до 506 486. У стаціонарах під наглядом лікарів зараз знаходяться 7210 пацієнтів з коронавірусом.

У Грузії зробили 1 259 391 щеплення від коронавірусу, з них 23 518 - за останню добу.

Нагадаємо, уряд Грузії відмовився від подарунка Латвії - 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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