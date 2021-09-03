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Грузія відмовилася від вакцини AstraZeneca з Латвії

П'ятниця, 3 вересня 2021, 08:16

Грузинська опозиція заявила про те, що уряд країни відмовився від подарунка Латвії - 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія онлайн.

"Нам стало відомо, що саме тоді, коли прем'єр-міністру Гарібашвілі було відмовлено у візиті в країни Балтії, на тлі подій 5 липня і того факту, що уряд вступив у відкритий альянс з пов'язаними з Росією екстремістами, що влаштували масове, організоване насильство 5 липня, уряд Грузії відмовився від запропонованих Латвією десятків тисяч якісних вакцин", - заявив член опозиційної партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі.

Прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі не підтвердив, але і не спростував інформацію про відмову від вакцини. Він сказав, що в Грузії зараз достатня кількість вакцин від коронавірусу, в тому числі препарати Pfizer і Sinovac.

"Ми завезли і вакцину AstraZeneca, але наші лікарі та епідеміологи кажуть, що вона була менш пріоритетною. Якби в країні не було вакцин, а ми б відмовилися (від AstraZeneca), це було б злочином. А зараз це наш суверенний вибір - завезти ті вакцини, які хоче наше населення", - сказав Гарібашвілі.

На початку серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни Балтії відмовилися приймати у себе Гарібашвілі. В уряді Грузії спростували це повідомлення.

Раніше у зв’язку зі сплеском заражень у Грузії оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.

Нагадаємо, уряд Грузії вирішив відмовитись від другої частини макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 75 млн євро.

В ЄС взяли до уваги рішення Грузії, водночас заявивши, що країна не змогла підвищити незалежності судової системи, що умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

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Грузія Вакцини
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