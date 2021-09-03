В Грузии новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки с начала пандемии

За последние 24 часа в Грузии от последствий COVID-19 умерли 86 человек, и это самый большой показатель за весь период пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия онлайн".

Предыдущий антирекорд был установлен накануне - до утра 2 сентября стало известно еще о 81 умершем от коронавируса. В целом от инфекции в Грузии умерли 7649 человек.

Число подтвержденных случаев заражения в Грузии возросло за сутки на 3034, до 559 943.

Данные получены на основании проведения 36,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявления в сутки составил 8,34%, за последние две недели - 9,72%, а за последнюю неделю - 8,98%.

Выздоровели 3952 человека, их общее количество выросло до 506 486. В стационарах под наблюдением врачей сейчас находятся 7210 пациентов с коронавирусом.

В Грузии сделали 1 259 391 прививку от коронавируса, из них 23 518 - за последние сутки.

Напомним, правительство Грузии отказалось от подарка Латвии - 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.