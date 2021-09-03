Посол розповів, як Україна формувала списки на евакуацію з Афганістану
На евакуаційні рейси України з Афганістану люди потрапляли за чотирма списками, залежно від того, до якої категорії вони належать.
Про це "Європейській правді" розповів Василь Серватюк, посол України в Таджикистані. Саме через це посольство координувалась евакуація, оскільки посольства в самому Афганістані в України не було.
"Список №1 - це громадяни України і члени їхніх родин: дружина або чоловік, малолітні діти. Список №2 - громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні і члени їхніх родин. Третій список - це група ризику: громадяни Афганістану, які працювали в різних міжнародних організаціях і для життя та здоров’я яких може бути загроза", - розповів посол.
До четвертого списку включили велику групу афганців-християн, які звернулись за допомогою до українського посольства.
На основі цих списків Міністерство закордонних справ, залежно від можливості організувати рейс, формувало списки пасажирів на конкретний літак.
За словами Василя Серватюка, зараз евакуації з Кабула до України очікують трохи більше 200 людей. "Ми вивчаємо можливість чергового евакуаційного рейсу за допомогою Збройних сил України. Другий варіант, який ми опрацьовуємо - це комерційні рейси", - зазначив він.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна і після остаточного виходу західних військових з Кабула не зупинить спроби вивезти з Афганістану українців та їхніх родичів, які звертались з таким проханням.