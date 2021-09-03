Посол розповів, як Україна формувала списки на евакуацію з Афганістану

На евакуаційні рейси України з Афганістану люди потрапляли за чотирма списками, залежно від того, до якої категорії вони належать.

Про це "Європейській правді" розповів Василь Серватюк, посол України в Таджикистані. Саме через це посольство координувалась евакуація, оскільки посольства в самому Афганістані в України не було.

"Список №1 - це громадяни України і члени їхніх родин: дружина або чоловік, малолітні діти. Список №2 - громадяни, які мають посвідку на постійне проживання в Україні і члени їхніх родин. Третій список - це група ризику: громадяни Афганістану, які працювали в різних міжнародних організаціях і для життя та здоров’я яких може бути загроза", - розповів посол.

До четвертого списку включили велику групу афганців-християн, які звернулись за допомогою до українського посольства.

На основі цих списків Міністерство закордонних справ, залежно від можливості організувати рейс, формувало списки пасажирів на конкретний літак.

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За словами Василя Серватюка, зараз евакуації з Кабула до України очікують трохи більше 200 людей. "Ми вивчаємо можливість чергового евакуаційного рейсу за допомогою Збройних сил України. Другий варіант, який ми опрацьовуємо - це комерційні рейси", - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна і після остаточного виходу західних військових з Кабула не зупинить спроби вивезти з Афганістану українців та їхніх родичів, які звертались з таким проханням.