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Посол рассказал, как Украина формировала списки на эвакуацию из Афганистана

Пятница, 3 сентября 2021, 11:17

На эвакуационные рейсы Украины из Афганистана люди попадали по четырем спискам, в зависимости от того, к какой категории они относятся.

Об этом "Европейской правде" рассказал Василий Серватюк, посол Украины в Таджикистане. Именно это посольство координировало эвакуацию, поскольку посольства в самом Афганистане у Украины нет.

"Список №1 - это граждане Украины и члены их семей: папа, мама, малолетние дети. Список №2 - граждане, имеющие вид на жительство в Украине и члены их семей. Третий список - это группа риска: граждане Афганистана, которые работали в различных международных организациях и для жизни и здоровья которых может быть угроза", - рассказал посол.

В четвертый список включили большую группу афганцев-христиан, обратившихся за помощью в украинское посольство.

На основании этих списков Министерство иностранных дел, в зависимости от возможности организовать рейс, формировало списки пассажиров на конкретный самолет.

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По словам Василия Серватюка, сейчас эвакуации из Кабула в Украине ожидают чуть более 200 человек. "Мы изучаем возможность очередного эвакуационного рейса с помощью Вооруженных сил Украины. Второй вариант, который мы прорабатываем - это коммерческие рейсы", - отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и после окончательного выхода западных военных из Кабула не остановит попытки вывезти из Афганистана украинцев и их родственников, которые обращались с такой просьбой.

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