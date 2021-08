Україна не припиняє евакуацію з Афганістану після виходу США і розгляне інші шляхи виїзду - МЗС

Україна і після фінального виходу військових США з Афганістану шукатиме способи вивезти з країни громадян України та їхніх близьких, які звернулися з таким проханням.

Про це у коментарі ЄвроПравді повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула", - розповів він.

Він зазначив, що в останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримали нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість та місцеперебування.

"Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії… Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - зазначив Олег Ніколенко.

Він нагадав, що попередніми евакуаційними рейсами до України вже вивезли 650 людей, і це один з найвищих показників серед держав, громадяни і партнери яких потребували евакуації.

Зазначимо, що аеропорт Кабулу відтепер перебуває під контролем "Талібану", з яким, очевидно, тепер доведеться вести переговори в разі необхідності евакуації.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p