Столтенберг: сили швидкого реагування ЄС не повинні дублювати НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у п'ятницю, що він підтримує плани Європейського союзу щодо формування спільної оборонної політики, але застеріг від будь-яких сил швидкого реагування, які можуть дублювати операції союзників.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністри оборони ЄС розглядають можливість створення "першої сили" у складі 5 тисяч військовослужбовців, наголошуючи на тому, що блоку необхідно реагувати на конфлікти за межами його кордонів, спричинені хаотичним виходом Заходу з Афганістану.

"Ми вітаємо більше зусиль ЄС у сфері оборони, але це не може замінити НАТО. Ці зусилля не повинні дублювати НАТО, тому що у нас є один набір сил, у нас обмежені ресурси", - сказав Столтенберг.

Зусилля ЄС зі створення сил були паралізовані вже більше десяти років, незважаючи на створення у 2007 році системи бойових груп розміром з батальйон у 1500 військовослужбовців, які ніколи не використовувалися через суперечки щодо фінансування.

"Я маю на увазі, що треба використовувати їх найкращим чином. ЄС має бойові групи протягом багатьох років, але не розгортає їх", - сказав він.

НАТО створило Об’єднану оперативну групу дуже високої готовності (VJTF) після анексії Росією Криму у 2014 році.

ЄС, більшість членів якого є членами НАТО, стверджує, що для захисту власних інтересів він має бути здатним діяти незалежно від свого союзника США.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що уряди ЄС повинні продовжити роботу над європейськими силами швидкого реагування, щоб краще підготуватися до майбутніх криз, таких як в Афганістані.