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Боррель: Афганістан показав, що ЄС потрібні сили швидкого реагування

Понеділок, 30 серпня 2021, 12:24

Уряди ЄС повинні продовжити роботу над європейськими силами швидкого реагування, щоб краще підготуватися до майбутніх криз, таких як в Афганістані.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Боррель говорив про швидке розгортання американських військ в Афганістані на тлі погіршення безпекової ситуації і зазначив, що ЄС повинен прискорити зусилля для побудови спільної оборонної політики.

"Нам потрібно взяти уроки з цього досвіду ... оскільки ми, європейці, не змогли відправити 6000 солдатів навколо аеропорту Кабула для охорони району. США змогли, а ми - ні", - сказав він.

Боррель заявив, що блок повинен мати "початкову вступну силу " чисельністю 5000 військових. "Ми повинні вміти діяти швидко", - сказав він.

У травні 14 країн ЄС, включаючи Німеччину та Францію, запропонували створення сил швидкого реагування, можливо, з кораблями та літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, яким потрібна термінова допомога.

У 2007 році була створена спільна система бойових груп, що налічували 1500 осіб, кожна з яких мала реагувати на кризи, але вони не використовувалися, оскільки уряди ЄС не погодилися щодо того, як і коли їх розгортати.

Нагадаємо, українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

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Афганістан Боррель
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