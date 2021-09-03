Столтенберг: силы быстрого реагирования ЕС не должны дублировать НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что он поддерживает планы Европейского союза по формированию общей оборонной политики, но предостерег от любых сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министры обороны ЕС рассматривают возможность создания "первой силы" в составе 5000 военнослужащих, подчеркивая, что блоку необходимо реагировать на конфликты за пределами его границ, вызванные хаотическим выходом Запада из Афганистана.

"Мы приветствуем больше усилий ЕС в сфере обороны, но это не может заменить НАТО. Эти усилия не должны дублировать НАТО, потому что у нас есть один набор сил, у нас ограниченные ресурсы", - сказал Столтенберг.

Усилия ЕС по созданию сил были парализованы уже больше десяти лет, несмотря на создание в 2007 году системы боевых групп размером с батальон в 1500 военнослужащих, которые никогда не использовались из-за споров о финансировании.

"Я имею в виду, что надо использовать их наилучшим образом. ЕС имеет боевые группы в течение многих лет, но не разворачивает их", - сказал он.

НАТО создало Объединенную оперативную группу очень высокой готовности (VJTF) после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

ЕС, большинство членов которого являются членами НАТО, утверждает, что для защиты собственных интересов он должен быть способен действовать независимо от своего союзника США.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что правительства ЕС должны продолжить работу над европейскими силами быстрого реагирования, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам, как в Афганистане.