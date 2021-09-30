Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Румунії змінять правила COVID-19 через зростання рівня захворюваності

Четвер, 30 вересня 2021, 13:44

Уряд Румунії вирішив змінити деякі правила, що стосуються коронавірусних обмежень, на тлі зростання показників захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За останні тижні кількість випадків COVID-19 в країні швидко збільшилася, і у вівторок щоденні випадки захворювання досягли 11 000. Це найбільша кількість щоденних випадків з початку пандемії.

Хоча в середу показники були трохи нижче, вони залишилися близькі до історичного максимуму. Органи охорони здоров'я вже прогнозують що в жовтні в Румунії може реєструватися понад 20 000 випадків COVID-19 в день.

При рівні захворюваності понад 6 на 1000 осіб школи слід закривати відповідно до правил, встановлених лише місяць тому. Але тепер уряд розглядає можливість відмови від закриття шкіл незалежно від кількості інфекцій.

Школи, як і раніше можуть бути закриті в разі позитивного результату тесту у певної кількості учнів і викладачів.

На вимогу туристичної індустрії ресторани також більше не будуть повністю закриватися, але їм буде дозволено приймати тільки вакцинованих клієнтів.

У Румунії другий найнижчий рівень вакцинації в Європейському Союзі, менше тільки у Болгарії. У країні повністю вакциновані лише трохи більше третини дорослого населення.

Нагадаємо, Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Карантин
powered by lun.ua

Статті

Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців

Головні міграційні питання до нас лунають з боку Чехії. А Бельгія нагадує: Україна досі не виконала політичні умови скасування віз.
30 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Війна на словах: як переклад може змінити результати дипломатичних переговорів

Філологічні дрібниці часто стають причинами зовсім не дріб’язкових міжнародних проблем, юридичних казусів і різночитань.
30 вересня 2021 — Євгенія Габер, радник прем'єр-міністра

Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат

Перед пандемією понад 100 тисяч громадян України приїжджало до Польщі на сезонні аграрні роботи. Через кризу COVID-19 зарплати в цій галузі стрімко зросли.
30 вересня 2021 — Павел Козляк, EWL Group