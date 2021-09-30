Пес прем’єра Греції перервав його пресконференцію з главою уряду Словаччини

Арахіс, пес прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса на деякий час перервав його пресконференцію зі словацьким колегою Едуардом Гегером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Арахіс прийняв кілька візитів європейських лідерів відтоді, як у квітні став головним собакою Греції.

У четвер колишній безпритульний пес вирішив заявити про себе голосніше, на деякий час перервавши пресконференцію, яку проводили прем'єр-міністри Греції та Словаччини.

Міцотакіс саме висловлював підтримку намаганням балканських сусідів Греції приєднатися до Європейського Союзу, і на мить завмер, оскільки за кілька метрів від офіційної резиденції прем'єр-міністра було чутно гавкіт Арахіса.

"Це той собака, якого ми нещодавно взяли з притулку, і він часто досить жвавий", - сказав Міцотакіс, звернувшись до словацького колеги, який засміявся у відповідь.

"Це перший випадок, коли він втрутився під час пресконференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і більш чемний ", - додав грецький прем’єр.

Він взяв Арахіса до себе після того, як відвідав притулок у Всесвітній день безпритульних тварин у квітні.

Уряд Міцотакіса доклав зусилля, спрямовані на боротьбу з жорстоким поводженням з тваринами.

Минулого року парламент проголосував за те, що за жорстоке поводження з тваринами загрожує до 10 років позбавлення волі. Минулого тижня депутати схвалили плани створення національного реєстру домашніх тварин зі зразками ДНК кішок і собак, які не були стерилізовані.