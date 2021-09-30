Пес премьера Греции прервал его пресс-конференцию с главой правительства Словакии

Арахис, пес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, на некоторое время прервал его пресс-конференцию со словацким коллегой Эдуардом Гегером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Арахис принял несколько визитов европейских лидеров с тех пор, как в апреле стал главной собакой Греции.

В четверг бывший бездомный пес решил заявить о себе громче, на некоторое время прервав пресс-конференцию, которую проводили премьер-министры Греции и Словакии.

Мицотакис как раз выражал поддержку попытке балканских соседей Греции присоединиться к Европейскому Союзу, и на мгновение замер, поскольку в нескольких метрах от официальной резиденции премьер-министра было слышно лай Арахиса.

"Это та собака, которую мы недавно взяли из приюта, и она часто довольно оживленная", - сказал Мицотакис, обратившись к словацкому коллеге, который засмеялся в ответ.

"Это первый случай, когда он вмешался во время пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и более вежлив", - добавил греческий премьер.

Мицотакис взял Арахиса к себе после того, как посетил приют во Всемирный день бездомных животных в апреле.

Правительство Мицотакиса приложило усилия, направленные на борьбу с жестоким обращением с животными.

В прошлом году парламент проголосовал за то, что за жестокое обращение с животными грозило до 10 лет лишения свободы. На прошлой неделе депутаты одобрили планы создания национального реестра домашних животных с образцами ДНК кошек и собак, которые не были стерилизованы.