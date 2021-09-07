У Румунії розпалася правляча коаліція, шість міністрів подали у відставку

Центристська партія USR PLUS відкликала всіх своїх міністрів з уряду Румунії, а це означає, що Кабмін втратить більшість у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Партія мала шість міністрів в уряду, в тому числі віцепрем'єра. У вівторок усі вони подадуть заяви про відставку.

Проте партія наполягає, що хотіла б залишитися в коаліції з лібералами прем'єр-міністра Флоріна Кицу і етнічною угорською партією UDMR, але з іншим головою уряду.

У п’ятницю USR PLUS за підтримки націоналістичної партії AUR подала пропозицію щодо голосування за недовіру уряду. Однак парламент поки не визначив дати обговорення або голосування щодо цієї пропозиції.

Після відставки міністрів USR PLUS главі уряду доведеться попросити парламент проголосувати за нову команду.

USR PLUS відмовилася від підтримки прем'єр-міністра через звільнення міністра юстиції Стіліана Іона. Він був звільнений минулого тижня після того, як USR-Plus виступила проти постанови уряду про створення схеми фінансування розвитку регіональної інфраструктури на суму 50 мільярдів леїв (12 мільярдів доларів), яка дала б місцевим мерам доступ до фондів з обмеженим наглядом.

Флорін Кицу заявив, що ця програма є засобом для другої найбіднішої держави ЄС модернізувати села, в яких немає доріг, водопроводу і комунального сервісу. Він сказав, що Іон підірвав цю ініціативу.

Критики заявляли, що аналогічні програми розвитку попередні прем’єри використовували, щоб заручитися підтримкою місцевої влади, що має вирішальне значення під час загальних виборів.

Іон став другим міністром USR-Plus, якого Кицу усунув цього року, не порадившись з молодшою ​​партією.