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Правляча коаліція Румунії опинилась на межі розпаду

Четвер, 2 вересня 2021, 12:59

Центристська правляча коаліція Румунії зіткнулася з можливим крахом в четвер, оскільки одна з партій відмовилася від підтримки прем'єр-міністра через звільнення міністра юстиції.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Звільнення Стіліана Іона посилило розкол в центристської коаліції, до якої входять ліберали прем'єр-міністра Кицу, центристська USR-Plus і етнічна угорська партія UDMR.

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Хоча дострокові вибори вважаються малоймовірними, розрив у коаліції може поставити під загрозу програму уряду зі скорочення дефіциту бюджету і стримування пандемії.

"Ми просимо якнайшвидших переговорів про призначення нового прем'єра для формування нового уряду", - заявила партія USR-Plus, яку представляв міністр Іон.

"Якщо на переговорах щодо коаліції не вдасться узгодити нового прем'єр-міністра, USR-Plus підтримає вотум недовіри уряду", - додали у партії.

Іон був звільнений пізно ввечері в середу після того, як USR-Plus виступила проти постанови уряду про створення схеми фінансування розвитку регіональної інфраструктури на суму 50 мільярдів леїв (12 мільярдів доларів), яка дала б місцевим мерам доступ до фондів з обмеженим наглядом.

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Флорін Кицу заявив, що ця програма є засобом для другої найбіднішої держави ЄС модернізувати села, в яких немає доріг, водопроводу і комунального сервісу. Він сказав, що Іон підірвав цю ініціативу.

Критики заявляли, що аналогічні програми розвитку попередні прем’єри використовували, щоб  заручитися підтримкою місцевої влади, що має вирішальне значення під час загальних виборів.

Затвердження програми регіонального розвитку може також допомогти Кицу виграти лідерство у Ліберальній партії під час внутрішніх партійних виборів в кінці цього місяця.

Іон став другим міністром USR-Plus, якого Кицу усунув цього року, не порадившись з молодшою ​​партією.

Президент Клаус Йоганніс ще має затвердити звільнення Іона. Поки що він не ухвалив рішення.

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Румунія
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