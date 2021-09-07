В Румынии распалась правящая коалиция, шесть министров подали в отставку

Центристская партия USR PLUS отозвала всех своих министров из правительства Румынии, а это значит, что Кабмин потеряет большинство в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Партия имела шесть министров в правительстве, в том числе вице-премьера. Во вторник все они подадут заявления об отставке.

Однако партия настаивает, что хотела бы остаться в коалиции с либералами премьер-министра Флорина Кыцу и этнической венгерской партией UDMR, но с другим главой правительства.

В пятницу USR PLUS при поддержке националистической партии AUR подала предложение о голосовании за недоверие правительству. Однако парламент пока не определил даты обсуждения или голосования по этому предложению.

После отставки министров USR PLUS главе правительства придется попросить парламент проголосовать за новую команду.

USR PLUS отказалась от поддержки премьер-министра из-за увольнения министра юстиции Стилиана Иона. Он был уволен на прошлой неделе после того, как USR-Plus выступила против постановления правительства о создании схемы финансирования развития региональной инфраструктуры на сумму 50 млрд леев (12 млрд долларов), которая дала бы местным мэрам доступ к фондам с ограниченным надзором.

Флорин Кыцу заявил, что эта программа является средством для второй беднейшей страны ЕС модернизировать села, в которых нет дорог, водопровода и коммунального сервиса. Он сказал, что Ион ​​подорвал эту инициативу.

Критики заявляли, что аналогичные программы предыдущие премьеры использовали, чтобы заручиться поддержкой местных властей, что имеет решающее значение при всеобщих выборах.

Ион стал вторым министром USR-Plus, которого Кыцу устранил в этом году, не посоветовавшись с младшей партией.