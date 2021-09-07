У Грузії готують амністію за порушення карантинних обмежень

Парламент Грузії 7 вересня очікувано схвалить у фінальному третьому читанні пакет законопроєктів, що передбачають амністію для тих, хто отримав штрафи за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Йдеться про порушення самоізоляції, карантинних обмежень, комендантської години та маскового режиму на загальну суму близько 76 млн ларі - близько 25 млн доларів. Штраф за порушення комендантської години для фізосіб складав 2000 ларі (близько 586 доларів), юридичних осіб - 10 тисяч ларі (3000 доларів), за відсутність маски - 20 ларі (6 доларів).

Амністія звільнить від відповідальності понад 245 тисяч громадян і 344 юридичні особи.

З ініціативою амністії виступив прем’єр Іраклій Гарібашвілі. Ідею підтримує і правляча "Грузинська мрія", і опозиція.

Наразі не уточнюється, чи торкнеться дія амністії тих, хто вже сплатив штрафи за порушення. Серед таких - і російський телеведучий Владімір Познер, якого патріотичні громадяни фактично примусили поїхати з Тбілісі.