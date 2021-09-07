В Грузии готовят амнистию за нарушение карантинных ограничений

Парламент Грузии 7 сентября ожидаемо одобрит в финальном третьем чтении пакет законопроектов, предусматривающих амнистию для тех, кто получил штрафы за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Речь идет о нарушении самоизоляции, карантина, комендантского часа и масочного режима на общую сумму около 76 млн лари - около 25 млн долларов. Штраф за нарушение комендантского часа для физлиц составлял 2000 лари (около 586 долларов), юридических лиц - 10 000 лари (3000 долларов), за отсутствие маски - 20 лари (6 долларов).

Амнистия освободит от ответственности более 245 000 граждан и 344 юридических лиц.

С инициативой амнистии выступил премьер Ираклий Гарибашвили. Идею поддерживает и правящая "Грузинская мечта", и оппозиция.

Пока не уточняется, коснется ли действие амнистии тех, кто уже заплатил штрафы за нарушения. Среди них - и российский телеведущий Владимир Познер, которого фактически заставили уехать из Тбилиси.