В Грузии готовят амнистию за нарушение карантинных ограничений
Парламент Грузии 7 сентября ожидаемо одобрит в финальном третьем чтении пакет законопроектов, предусматривающих амнистию для тех, кто получил штрафы за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".
Речь идет о нарушении самоизоляции, карантина, комендантского часа и масочного режима на общую сумму около 76 млн лари - около 25 млн долларов. Штраф за нарушение комендантского часа для физлиц составлял 2000 лари (около 586 долларов), юридических лиц - 10 000 лари (3000 долларов), за отсутствие маски - 20 лари (6 долларов).
Амнистия освободит от ответственности более 245 000 граждан и 344 юридических лиц.
С инициативой амнистии выступил премьер Ираклий Гарибашвили. Идею поддерживает и правящая "Грузинская мечта", и оппозиция.
Пока не уточняется, коснется ли действие амнистии тех, кто уже заплатил штрафы за нарушения. Среди них - и российский телеведущий Владимир Познер, которого фактически заставили уехать из Тбилиси.