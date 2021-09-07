Парламент Грузії в першому читанні підтримав проєкт змін до Конституції

Парламент Грузії 7 вересня одностайно 126 голосами підтримав проєкт змін до Конституції, що передбачає, серед іншого, зниження прохідного бар’єру для входження партій у законодавчий орган.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Зміни передбачають зниження прохідного бар’єру на виборах до парламенту наступних двох скликань до 2%, замість 5%. При цьому зберігається принцип проведення виборів лише за пропорційною системою.

Також поправки передбачають, що для формування фракції у парламенті буде достатньо 4 депутатів (зараз - сім).

Проєкт подали на голосування без пункту, що передбачає обрання генпрокурора 3/5 від повного складу парламенту, це питання залишається предметом дискусій.

Проєкт ініціювали 91 депутат, його презентував лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

Він зазначив, що хоча "Грузинська мрія" вийшла з угоди за посередництва ЄС від 19 квітня, пропозиція цих змін є "жестом доброї волі" з боку партії.

Опозиційні партії вирішили підтримати поправки, попри те, що різко критикували виключення пункту щодо призначення генерального прокурора.