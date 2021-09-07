Парламент Грузии в первом чтении поддержал проект изменений в Конституцию

Парламент Грузии 7 сентября единогласно 126 голосами поддержал проект изменений в Конституцию, который предусматривает, среди прочего, снижение проходного барьера для вхождения партий в законодательный орган.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Изменения предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент следующих двух созывов до 2%, вместо 5%. При этом сохраняется принцип проведения выборов только по пропорциональной системе.

Также поправки предусматривают, что для формирования фракции в парламенте будет достаточно 4 депутатов (сейчас - семь).

Проект подали на голосование без пункта, предусматривающий избрание генпрокурора 3/5 от полного состава парламента, этот вопрос остается предметом дискуссий.

Проект инициировали 91 депутат, его представил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что хотя "Грузинская мечта" вышла из соглашения при посредничестве ЕС от 19 апреля, предложение этих изменений является "жестом доброй воли" со стороны партии.

Оппозиционные партии решили поддержать поправки, несмотря на то, что резко критиковали исключения пункта о назначении генерального прокурора.