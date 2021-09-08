Вибори у Німеччині: "Зелені" зібрали більше пожертв, ніж партія Меркель

Партія "Зелених" отримала більші пожертви напередодні федеральних виборів у Німеччині, ніж Християнсько-демократичний союз канцлерки Ангели Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Зелені" обійшли ХДС після того, як нідерландський підприємець Стівен Шуурман, співзасновник програмної компанії Elastic, чия вартість оцінюється у $2 млрд, у вівторок передав партії пожертву на суму 1,25 млн євро.

Прессекретар "Зелених" підтвердив отримання грошей і назвав це найбільшим разовим пожертвуванням в історії партії.

Це вже друга подібна велика пожертва "Зеленим" цього року: у квітні партія підтвердила, що отримала 1 млн євро від розробника програмного забезпечення з Грайфсвальда.

Пожертвування Шуурмана означає, що партія цього року отримала 3,14 млн, що перевищує 2,95 млн євро, зібраних правоцентристською ХДС.

Але найбільше пожертв серед німецьких політичних сил отримала пробізнесова "Вільна демократична партія", яка отримала цьогоріч 3,6 млн євро.

Німецьким політичним партіям дозволяється отримувати приватні пожертви з-за меж Німеччини, якщо вони надходять із ЄС.

Нагадаємо, останні опитування показують, що підтримка консервативного блоку канцлерки Німеччини Ангели Меркель впала до рекордно низького рівня.

Детальніше читайте у статті Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме