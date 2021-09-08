Выборы в Германии: "Зеленые" собрали больше пожертвований, чем партия Меркель

Партия "Зеленых" получила больше пожертвований накануне федеральных выборов в Германии, чем Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Зеленые" обошли ХДС после того, как нидерландский предприниматель Стивен Шуурман, соучредитель программной компании Elastic, чья стоимость оценивается в $2 млрд, во вторник передал партии пожертвование на сумму 1,25 млн евро.

Пресс-секретарь "Зеленых" подтвердил получение денег и назвал это крупнейшим разовым пожертвованием в истории партии.

Это уже второе подобное крупное пожертвование "Зеленым" в этом году: в апреле партия подтвердила, что получила 1 млн евро от разработчика программного обеспечения из Грайфсвальда.

Пожертвование Шуурмана означает, что партия в этом году получила 3,14 млн евро, что превышает 2,95 млн, собранных правоцентристской ХДС.

Но больше всего пожертвований среди немецких политических сил получила пробизнесовая Свободная демократическая партия, которая получила в этом году 3,6 млн евро.

Немецким политическим партиям разрешается получать частные пожертвования из-за пределов Германии, если они поступают из ЕС.

Напомним, последние опросы показывают, что поддержка консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель упала до рекордно низкого уровня.

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