Блок Меркель продовжує втрачати рейтинг, до виборів у Німеччині менше трьох тижнів

Підтримка консервативного блоку канцлерки Німеччини Ангели Меркель впала до рекордно низького рівня.

Про це свідчать дані опитування Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Менш ніж за три тижні до виборів у Німеччині рейтинг блоку ХДС/ХСС становить 19% і за тиждень втратив два пункти. Це найнижчий рівень за час проведення даного опитування.

Читайте також Меркель обурилась порівнянню вакцинованих людей з морськими свинками

Лідирує у рейтингу Соціал-демократична партія, яку підтримують 25% виборців.

На третьому місці ідуть "Зелені", за яких готові проголосувати 17% виборців. За ними йдуть Вільні демократи (СвДП) - 13% та ультраправа "Альтернатива для Німеччини" - 11%.

Партію "Ліві", яка теоретично могла б об’єднатися у коаліцію із СДПН та "Зеленими", підтримують 6% виборців.

Блок ХДС/ХСС в останні тижні показує падіння в усіх опитуваннях.

Минулого тижня опитування DeutschlandTrend показало 20% підтримки - на сім пунктів менше у порівнянні з попереднім місяцем. Це найнижче значення, яке коли-небудь мав блок у цьому опитуванні.

Читайте також: Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме