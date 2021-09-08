РФ відмовилася видати візу естонському дипломату
Москва висловила послу Естонії протест через невидачу Таллінном візи російському дипломату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.
"8 вересня послу Естонії в Москві був заявлений рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком естонської сторони, яка відмовила 30 серпня в візі російському дипломату", - йдеться у коментарі.
В МЗС РФ заявили, що відповідальність за ескалацію ситуації і її наслідки повністю лежить на естонській стороні.
"Не ми почали цю "візову війну", а Таллінн, який ще в січні цього року абсолютно безпідставно вислав російського дипломата", - йдеться у коментарі.
"Ми неодноразово попереджали естонську сторону, що її курс на подальше загострення неминуче призведе до наших кроків у відповідь - змушені вжити відповідних заходів щодо співробітника, який оформлюється в естонську дипмісію в Москві", - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, МЗС Естонії відмовилось видати візу російському дипломату у відповідь на висилку естонського дипломата з РФ.