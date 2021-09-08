РФ відмовилася видати візу естонському дипломату

Москва висловила послу Естонії протест через невидачу Таллінном візи російському дипломату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС РФ.

"8 вересня послу Естонії в Москві був заявлений рішучий протест у зв'язку з черговим недружнім кроком естонської сторони, яка відмовила 30 серпня в візі російському дипломату", - йдеться у коментарі.

В МЗС РФ заявили, що відповідальність за ескалацію ситуації і її наслідки повністю лежить на естонській стороні.

"Не ми почали цю "візову війну", а Таллінн, який ще в січні цього року абсолютно безпідставно вислав російського дипломата", - йдеться у коментарі.

"Ми неодноразово попереджали естонську сторону, що її курс на подальше загострення неминуче призведе до наших кроків у відповідь - змушені вжити відповідних заходів щодо співробітника, який оформлюється в естонську дипмісію в Москві", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, МЗС Естонії відмовилось видати візу російському дипломату у відповідь на висилку естонського дипломата з РФ.