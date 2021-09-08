РФ отказалась выдать визу эстонскому дипломату

Москва выразила послу Эстонии протест из-за невыдачи Таллинном визы российскому дипломату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД РФ.

"8 сентября послу Эстонии в Москве был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, которая отказала 30 августа в визе российскому дипломату", - говорится в комментарии.

В МИД РФ заявили, что ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия полностью лежит на эстонской стороне.

"Не мы начали эту визовую войну, а Таллинн, который еще в январе этого года абсолютно безосновательно выслал российского дипломата", - говорится в комментарии.

"Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неизбежно приведет к нашим ответным шагам - вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, который оформляется в эстонскую дипмиссию в Москве", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ.