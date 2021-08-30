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Естонія відмовилась видати візу російському дипломату

Понеділок, 30 серпня 2021, 17:56

МЗС Естонії не видасть візу російському дипломату у відповідь на висилку естонського дипломата з РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

"За дипломатичним звичаєм, висилка дипломата зустрічає взаємність. У цьому випадку Міністерство закордонних справ хоче покінчити з ситуацією і сподівається, що, незважаючи на свої асиметричні дії, Російська Федерація утримається від подальшого загострення ситуації" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Естонія зацікавлена в добрих і конструктивних відносинах з усіма своїми сусідами, проте для цього потрібна така ж налаштованість з боку Росії.

7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, звинувативши його в "проведенні шпигунської операції".

У відповідь 15 липня МЗС Естонії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії в Естонії.

У зв’язку з цим у вівторок 3 серпня МЗС Росії оголосило співробітника посольства Естонії персоною нон грата.

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Естонія Росія
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