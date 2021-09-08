У Литві передумали вимагати ковід-сертифікат на міжміських рейсах
Уряд Литви скоригував свої попередні наміри і не планує вимагати пред’явити ковід-сертифікат для допуску в громадський транспорт на далекі рейси.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
Водночас у громадському транспорті збережеться вимога дистанції і масковий режим.
Також вирішили пом’якшити вимогу до студентів для фізичної присутності на заняттях: до середини жовтня для невакцинованих достатнім вважатиметься швидкий антиген-тест.
Такі правила почнуть діяти з понеділка 13 вересня. З цього дня ковід-сертифікат буде також вимагатися для відвідувачів більшості магазинів, крім дрібних крамниць і аптек, відвідання ресторанів, перукарень та подібних закладів. Бізнес і зараз за власним рішенням може вимагати ковід-сертифікат від клієнтів.
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