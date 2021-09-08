В Литве передумали требовать ковид-сертификат на междугородных рейсах
Правительство Литвы скорректировало свои предыдущие намерения и не планирует требовать ковид-сертификат для допуска в общественный транспорт на дальние рейсы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.
В то же время в общественном транспорте сохранятся требования дистанции и масочный режим.
Также решили смягчить требование к студентам для физического присутствия на занятиях: к середине октября для невакцинированных достаточным будет считаться быстрый антиген-тест.
Такие правила начнут действовать с понедельника 13 сентября. С этого дня ковид-сертификат будет также требоваться для посетителей большинства магазинов, кроме мелких магазинов и аптек, посещения ресторанов, парикмахерских и подобных заведений. Бизнес и сейчас по собственному решению может требовать ковид-сертификат от клиентов.
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