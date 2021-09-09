Кількість загиблих від пожежі у ковід-лікарні в Північній Македонії зросла до 14

Щонайменше 14 людей загинули в результаті пожежі у коронавірусній лікарні північномакедонського міста Тетово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал 24.mk.

На місці пожежі вже працюють 5 слідчих державної прокуратури.

У співпраці з представниками міністерства внутрішніх справ було розпочато розслідування.

Прокуратура видала розпорядження про розтин та ідентифікувала тіла 14 людей, загиблих унаслідок пожежі, та перевіряє, чи є інші загиблі.

Деяким із загиблих знадобиться аналіз ДНК, щоб визначити їх особи.

За попередньою інформацією, серед загиблих немає медичного персоналу.

Раніше повідомлялося про щонайменше 10 загиблих.

"Зранку слідчі прокурори допитували працівників модульної лікарні з метою встановлення причин пожежі. Одночасно було видано розпорядження про надання відеоматеріалів з камер відеоспостереження в приміщенні та навколо нього", - повідомили в прокуратурі.

Пожежа спалахнула близько 21.00, полум’я розгорілося блискавично, також почали вибухати балони з киснем. У лікарні майже все було з пластику, тому пожежа поширювалася так швидко.