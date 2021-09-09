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Число погибших от пожара в ковид-больнице в Северной Македонии выросло до 14

Четверг, 9 сентября 2021, 10:10

По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в коронавирусной больнице северомакедонского города Тетово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал 24.mk.

На месте пожара уже работают пять следователей государственной прокуратуры.

В сотрудничестве с представителями министерства внутренних дел было начато расследование.

Прокуратура выдала распоряжение о вскрытии и идентифицировала тела 14 человек, погибших в результате пожара, и проверяет, есть ли другие погибшие.

Некоторым из погибших понадобится анализ ДНК, чтобы определить их лица.

По предварительной информации, среди погибших нет медицинского персонала.

Ранее сообщалось о не менее 10 погибших.

"Утром следователи прокуроры допрашивали работников модульной больницы с целью установления причин пожара. Одновременно было издано распоряжение о предоставлении видеоматериалов с камер видеонаблюдения в помещении и вокруг него", - сообщили в прокуратуре.

Пожар вспыхнул около 21.00, пламя разгорелось молниеносно, также начали взрываться баллоны с кислородом. В больнице почти все было из пластика, поэтому пожар распространялся так быстро.

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Северная Македония
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