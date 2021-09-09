У Північній Македонії під час пожежі у ковід-лікарні загинули щонайменше 10 людей

Влада Північної Македонії підтвердила загибель щонайменше десяти людей в результаті пожежі у ковід-лікарні у місті Тетово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Північної Македонії.

"Сьогодні вночі у ковід-центрі Тетово сталася величезна трагедія, внаслідок якої через вибух та пожежу загинуло 10 осіб, і ця цифра може збільшитись. Пожежна та медична служби негайно відреагували, пожежу було ліквідовано, а також проводиться акція медичних служб з порятунку кожного життя під загрозою" - йдеться у повідомленні уряду.

За даними північномакедонських ЗМІ, пожежа спалахнула близько 21.00, полум’я розгорілося блискавично, також почали вибухати балони з киснем. Зазначається, що у мобільній лікарні майже все було з пластику, тому пожежа поширювалася так швидко.

Гасінням пожежі займалися 30 пожежників і сім пожежних машин.

Уряд обіцяє провести швидке і ретельне розслідування, щоб встановити причини трагедії.

Тим часом, лідер опозиційної ВМРО-ДПМНЕ Християн Міцкоскі заявив, що його партія надасть свою допомогу, а його однопартієць Володимир Гьорцев вимагає відповідальності від прем’єр-міністра Зорана Заєва та міністра охорони здоров’я Венка Філіпче.

"Модульна лікарня в Тетово була побудована в суєті з інтересами бізнесу. Це сумно. Система зламана. Заєв і Філіпче мають піти у відставку і понести відповідальність" - заявив він.