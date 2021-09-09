КНДР провела нічний військовий парад: без ракет, але з костюмами хімзахисту

У Пхеньяні в ніч на 9 вересня відбувся військовий парад, присвячений 73-й річниці заснування Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На фотографіях з параду можна побачити людей у ​​помаранчевих захисних костюмах з масками високого ступеня захисту, що є явним символом боротьби з коронавірусом, а поруч військових, які тримають рушниці.

Деякі звичайні озброєння також були представлені, включаючи реактивні системи залпового вогню та трактори з протитанковими ракетами. Але жодних балістичних ракет не було помічено.

Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за парадом з трибуни, проте він не виступав із промовою, на відміну від жовтня минулого року, коли він вихвалявся ядерними можливостями країни та демонстрував і міжконтинентальні балістичні ракети.

Північна Корея не підтвердила жодного випадку COVID-19, але закрила кордони і запровадила суворі обмеження, розглядаючи пандемію як питання національного виживання.

Уперше з 2013 року в параді взяли участь представники робітничо-селянської червоної гвардії - резерву північнокорейської армії, які воювали за Північ у Корейській війні 1950-53 років.

Нагадаємо, Кім Чен Ин раніше заявляв, що його країні необхідно готуватися до "діалогу і конфронтації" з США, і "особливо повністю підготуватися до конфронтації".

Відносини КНДР з адміністрацією Байдена досі були напруженими. Перед виборами в США Байден називав Кім Чен Ина "головорізом", а за кілька днів до інавгурації Байдена Північна Корея влаштувала демонстрацію сили, влаштувавши масовий військовий парад, на якому була продемонстрована нова ракета.

Вашингтон також завершив перегляд своєї політики щодо Північної Кореї і заявив, що США будуть продовжувати прагнути до повної денуклеаризації Корейського півострова.