КНДР провела ночной военный парад: без ракет, но с костюмами химзащиты

В Пхеньяне в ночь на 9 сентября состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине основания Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На фотографиях с парада можно видеть людей в оранжевых защитных костюмах с масками высокой степени защиты, что является явным символом борьбы с коронавирусом, а рядом военных, которые держат ружья.

Некоторые обычные вооружения также были представлены, включая реактивные системы залпового огня и трактора с противотанковыми ракетами. Но никаких баллистических ракет не было замечено.

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за парадом с трибуны, однако он не выступал с речью, в отличие от октября прошлого года, когда хвастался ядерными возможностями страны и демонстрировал в том числе межконтинентальные баллистические ракеты.

Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19, но закрыла границы и ввела строгие ограничения, рассматривая пандемию как вопрос национального выживания.

Впервые с 2013 года в параде приняли участие представители рабоче-крестьянской красной гвардии - резерва северокорейской армии, воевавшей за Север в Корейской войне 1950-53 годов.

Напомним, Ким Чен Ын ранее заявлял, что его стране необходимо готовиться к "диалогу и конфронтации" с США, и "особенно полно подготовиться к конфронтации".

Отношения КНДР с администрацией Байдена до сих пор были напряженными. Перед выборами в США Байден называл Ким Чен Ына "головорезом", а за несколько дней до инаугурации Байдена Северная Корея устроила демонстрацию силы, устроив массовый военный парад, на котором была продемонстрирована новая ракета.

Вашингтон также завершил пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи и заявил, что США будут продолжать стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова.